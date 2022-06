Porto Real realiza serviço de reparo asfáltico no bairro São José

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 16:26 horas

Porto Real- A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, SMOSP, foi avisada de um problema que surgiu em parte do asfalto na Rua Rio de Janeiro, no bairro São José. Uma equipe da SMOSP se dirigiu imediatamente ao local, onde constatou que houve afundamentos em parte do asfalto.

Equipes da Defesa Civil e da Guarda Municipal participaram dos serviços ajudando no controle do trânsito. O Secretário de Obras, Silvinho, agradeceu o apoio da Secretaria de Ordem Pública pelo auxílio prestado pela Defesa Civil e GCM no local. “Serviços de reparos serão feitos para restaurar o asfalto e assim restabelecer a segurança do tráfego de veículos e pedestres” – Informou Silvinho.