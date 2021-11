Porto Real realizará em dezembro a I Feira do Empreendedorismo

Matéria publicada em 24 de novembro de 2021, 16:44 horas

Evento será realizado entre os dias 18 e 19 no Horto Municipal

Porto Real – Com o objetivo de alavancar as atividades econômicas municipais, a prefeitura de Porto Real, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR), realizará no mês de dezembro a ‘1ª Feira do Empreendedorismo de Porto Real’.

Marcada para o sábado, dia 18 (das 14h às 22h), e no domingo, dia 19 (das 10h às 20h), o evento será realizado no Horto Municipal, onde a secretaria reunirá dezenas de lojas dos mais diversos setores. Viviane Gonçalves, secretária de Desenvolvimento Econômico, destaca que a feira visa fomentar o comércio na cidade. “Queremos ajudar os empreendedores a divulgarem seus estabelecimentos e produtos”, disse a secretária, que ainda falou sobre outras atividades no local.

– Na feira, a população encontrará lojas com descontos especiais, mostrando que o comércio de Porto Real tem de tudo e precisa ser valorizado, mas não é só isso. Também teremos uma oportunidade para valorizar a cultura local, com atrações musicais e culturais, apresentações de dança, além de praça de alimentação com ‘food truck’, e, claro, as famosas e tradicionais massas italianas – adiantou.

O prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, analisou a importância de promover o desenvolvimento econômico, onde o município deve exercer o seu papel junto a uma força produtiva diversa. Alexandre ainda falou sobre a valorização dos trabalhadores informais, que nos últimos meses foram diretamente afetados pela pandemia.

“Temos em Porto Real uma grande atividade industrial, mas é muito importante também desenvolver os setores comerciais e de prestação de serviços. Queremos sempre a distribuição das atividades produtivas de forma equilibrada, buscando através da inovação, unir a população do comércio local”.