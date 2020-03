Porto Real reforça conscientização sobre o novo coronavírus

Matéria publicada em 27 de março de 2020, 19:27 horas

Porto Real- O Grupo de Ação Executiva e Operacional (Gabinete de Crise), que atua diretamente na contenção ao novo coronavírus (Covid-19), em Porto Real, se reuniu nessa semana e o número de casos suspeitos foram atualizados. Segundo a prefeitura, há 10 casos suspeitos de coronavírus, com dois descartados, e oito em análise. O secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, informou que todos os casos suspeitos estão sendo acompanhados diariamente pelo setor de epidemiologia do município.

– Infelizmente os resultados estão demorando a sair, em função do número de amostras que chegam ao Laboratório Central Noel Nutels (Lacen), no Rio de Janeiro, mas é importante dizer que pelo menos em dois, destes 10 casos em análise, os pacientes apresentaram todos os sintomas do novo coronavírus. Por isso, é ainda mais importante manter a recomendação de confinamento a todos os moradores – alertou o secretário.

O Grupo debateu sobre a possibilidade de flexibilizar a interdição de alguns ramos do comércio, mas entendeu que o momento é de manter a vigência dos atuais decretos municipais, que disciplinam o funcionamento dos estabelecimentos. Segundo o prefeito Ailton Marques, não é hora de baixar a guarda.

– Seguimos as orientações da Organização Mundial da Saúde, mas estamos sensíveis à situação dos setores de comércio e serviços do município. Nesta semana fizemos algumas justas concessões para a abertura dos mercados e mercearias, além de um horário específico para as padarias, autorizadas a funcionar de 6h30 às 10h e de 16h às 18h. Vamos acompanhar de perto a conduta do governo estadual para conduzir essa questão. Como temos casos suspeitos, existe a possibilidade de o vírus já estar presente no município – comentou o prefeito.