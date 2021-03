Porto Real supera a marca de mil moradores vacinados

Matéria publicada em 22 de março de 2021, 19:23 horas

Porto Real – Porto Real atingiu no último sábado, dia 20, a marca de 1.114 moradores e profissionais da saúde atendidos com a primeira dose das vacinas destinas ao combate da Covid-19. Se somar a aplicação da segunda dose, o município ainda conta com mais 338 aplicações da vacina.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ainda explica que a aplicação da 2ª dose ocorre respeitando o prazo de aplicação em relação a 1ª dose. Com isso, a segunda imunização com a CoronaVac ocorre de 14 a 28 dias. Já com a AstraZeneca, a dose de reforço pode ser aplicada em até 12 semanas.

Porto Real também recebeu na manhã de ontem (22) mais 760 novas doses de vacinas do Ministério da Saúde. Ao todo já foi destinado ao município 2870 doses, sendo 2470 da CoronaVac e 400 AstraZeneca. Nessa semana a SMS segue com o Plano Nacional de Imunização (PNI), atendendo as Pessoas Idosas de 75 a 77 anos.

A SMS também destaca que Porto Real tem o aproveitamento de 100% das doses recebidas, ou seja, não houve o descarte de nenhum dos imunizantes. “Todos os vacinados recebem um comprovante, isso facilita o nosso controle e também dos imunizados, que podem acompanhar quando a 2ª dose será aplicada”, destacou o prefeito Alexandre Serfiotis.

Durante a campanha de vacinação também é realizada a transparência em relação aos dados gerados, através de um relatório enviado diariamente ao Ministério Público. Nele está informado o nome, CPF, local de vacinação, idade, cargo (em caso de profissionais da Saúde), o número da dose (1ª ou 2ª) e a data da aplicação, o nome da fabricante e o lote da vacina utilizada.