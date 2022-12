Porto Real terá II Feira do Empreendedorismo

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2022, 10:09 horas

Porto Real – A cidade de Porto Real sedia de sexta-feira (2) até domingo (4), no Horto Municipal, a II Feira do Empreendedorismo. O evento acontece a partir das 14h e reunirá programação cultural, apresentações artísticas e contará com praça de alimentação.

No local, haverá um telão para a transmissão do jogo entre Brasil e Camarões, que ocorre nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília).