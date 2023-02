Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 17:07 horas



Barra do Piraí- O risco de queda de um poste em um trecho da RJ-137, pista que liga a cidade de Barra do Piraí com o distrito de Ipiabas, causou transtornos na tarde desta sexta-feira (17). Uma retroescavadeira está no local para fazer a remoção do poste. Os motoristas devem ter cuidado redobrado ao passar pelo trecho.