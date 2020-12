Posto de vistoria do Detran fecha em VR após funcionários terem sintomas de Covid-19

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2020, 19:11 horas

Volta Redonda– Três funcionários do Detran apresentaram sintomas da Covid-19, eles trabalham no posto de vistoria, localizado no bairro São Luiz, em Volta Redonda. A unidade suspendeu novamente os atendimentos nesta quinta-feira (17) e vai permanecer fechada por sete dias, neste sábado o local vai passar por sanitização. Devido à proximidade do Natal, o posto de vistoria do Detran só deve voltar a funcionar no dia 28.

O Detran informou que não há agendamentos para esta unidade e para não gerar aglomerações, as vagas seguem limitadas. “O departamento reforça a importância de a população procurar os serviços somente em caso de extrema necessidade. Se for imprescindível, compareça ao posto sempre com agendamento prévio, use máscara de proteção e não leve acompanhantes” diz em nota.