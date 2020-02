Postos de Saúde atendem em horários diferenciados em Resende

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2020, 11:49 horas

Resende – Os postos de Saúde de Resende funcionam nesta quarta-feira, 19, com horário estendido. Esta é a terceira vez que as unidades de saúde atendem entre 17h às 21 horas. O objetivo e atender mulheres que desejam fazer o exame preventivo ou para quem tem de atualizar a carteira de vacinação. Nesta edição, serão beneficiados moradores de cinco bairros, comunidades e distritos.

A Secretaria de Saúde informou que os postos abertos estão localizados na Cidade Alegria (Caixa d’água), Primavera, Itapuca e Engenheiro Passos, além a Clínica da Família. O projeto tem como alvo prioritário mulheres entre 25 e 64 anos, que é a faixa etária mais recomendada a fazer o preventivo. No entanto, a Prefeitura de Resende informa que o atendimento é previsto a todas as mulheres que forem às unidades com o cartão SUS.

Os procedimentos ofertados envolvem uma série de exames, que são considerados fundamentais para um diagnóstico precoce de câncer de mama e câncer no colo do útero. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o cronograma inclui o Papanicolau, teste físico das mamas e orientações do autoexame. O resultado do exame preventivo tem previsão para ficar pronto entre 30 a 45 dias e pode ser retirado pela paciente no posto de saúde onde foi realizado.

Além disso, os postos que ficarão abertos até mais tarde estarão também com o trabalho de atualização da caderneta de vacinação. A ação é importante para que toda a população tenha a chance de se imunizar contra doenças como sarampo e febre amarela, por exemplo. Com essa medida, a prefeitura busca beneficiar principalmente as pessoas que trabalham em horário comercial ou que estão com a agenda muito apertada.

Números expressivos

O projeto iniciado em fevereiro pela Prefeitura de Resende tem alcançado marcas expressivas. Na edição do dia 12, por exemplo, foram feitos 120 atendimentos, 118 coletas de exames preventivos e 16 solicitações de mamografia. As equipes da Secretaria de Saúde aplicaram ainda 96 vacinas.

Na primeira edição, no dia 5, foram feitos 60 exames preventivos, 20 solicitações de mamografia e aplicadas 19 doses de vacinas variadas.