Postos do INSS manterão atendimentos com assistentes sociais

Matéria publicada em 21 de fevereiro de 2020, 10:03 horas

Volta Redonda – Assistentes sociais dos postos do INSS de Barra Mansa e Volta Redonda se reuniram, na manhã desta sexta-feira, 21, na sede da DPU (Defensoria Pública da União), para discutir os avanços da MP (Medida Provisória) 905. A reunião que contou com representantes da Comissão de Defesa de Direitos e o coordenador da DPU em Volta Redonda, Cláudio Santos, resultou em boa notícia. Segundo a categoria, os serviços prestados pelas assistentes sociais, serão mantidos nas unidades do INSS.

Isso se tornou possível devido às emendas à MP 905, que inicialmente, extinguia o serviço social no INSS. “Agradecemos ao Dr. Claudio e a Comissão pelo apoio. Conseguimos garantir, através das mobilizações no Brasil e também em VR, que o relator da MP 905, incorporasse, através de emendas, a garantia de que o serviço social permanecerá sendo ofertado a população e os atendimentos às pessoas de forma presencial”, disse a assistente social Rose Celestino Ferreira.

O coordenador da DPU, o defensor federal Cláudio Santos, também reforçou a importância do trabalho em grupo e da mobilização social. “É importante estarmos juntos para não ficarmos vulneráveis”, afirmou o defensor federal ao saber que as emendas foram acolhidas pelo relator da MP 905.