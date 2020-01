Praça Céu completa um ano com mil atendimentos em Volta Redonda

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2020, 16:36 horas

Volta Redonda – Um ano após a inauguração, o Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça Céu) da prefeitura de Volta Redonda, no bairro Vila Rica, atingiu a marca de mil atendimentos. O espaço tem em sua finalidade o atendimento à comunidade nas mais amplas ações culturais, com as oficinas de artes e dança, e esportivas e sociais, com os atendimentos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro.

Esse ano foi oferecido oficinas de violão, excel, corte de cabelo, dança livre, alongamento com ritmos, artesanato, design de sobrancelha, teatro para adultos e teatro infanto-juvenil.

O prefeito Samuca lembrou que a comunidade do entorno é uma parte importantíssima na construção da valorização do espaço.

– A população valoriza esse espaço. As pessoas utilizam o equipamento com muita frequência e, acima de tudo, com muita responsabilidade e cuidado com esse patrimônio público – comentou o prefeito.

Para o próximo ano, já estão previstos os cursos de teatro, capoeira e dança rítmica, além da abertura de agendamentos para a comunidade que queira utilizar o espaço para ações de formação ou pequenos eventos formativos.

Os interessados devem se dirigir à Praça Céu, na Rua 19, nº 135, no bairro Vila Rica, com documentos pessoais como identidade e CPF. Em caso de dúvida, basta entrar em contato através do telefone: (24) 3339-4255.