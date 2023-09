Praça da Matriz em Barra Mansa recebe o programa de revitalização

Barra Mansa – O Revit BM, programa de revitalização do município, segue avançando em importantes pontos da cidade. Nesta segunda-feira (04), representantes da Prefeitura de Barra Mansa estiveram na Praça da Matriz, no Centro, com o objetivo de acompanhar os serviços. O local receberá uma cara nova com a reforma dos canteiros, jardinagem, troca da iluminação, pintura, limpeza e poda das árvores. Além disso, o entorno da praça também passará por melhorias.

Para acompanhar os serviços estiveram no local o subprefeito da Região Leste e coordenador do Revit BM, Marco Chiesse, e os secretários de Governo e Manutenção Urbana, Luiz Furlani e César Carvalho, respectivamente.

De acordo com Marco Chiesse, a população está aprovando as intervenções. “Estamos trabalhando incansavelmente para que a cidade receba uma cara nova. Essa intervenção na Praça da Matriz é fundamental, já que é um local central, que recebe centenas de pessoas todos os dias”, disse.

O secretário de Governo Luiz Furlani contou que está acompanhando os serviços diariamente. “Estou muito feliz, principalmente porque tenho acompanhado os serviços e visto como as pessoas estão satisfeitas. Vamos seguir com nosso cronograma para garantir mais eficácia nessas e nas outras intervenções”, completou.