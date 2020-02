Praça Santos Dumont recebe revitalização da prefeitura

Matéria publicada em 21 de fevereiro de 2020, 18:51 horas

Angra dos Reis- A Praça Santos Dumont, no bairro Japuíba, em Angra dos Reis, foi completamente revitalizada pela prefeitura. A entrega aconteceu na tarde desta sexta-feira (21). O espaço ganhou uma academia ao lar livre em inox, com seis equipamentos e placa informativa; novo paisagismo; iluminação de led; passeio público no entorno; novo mobiliário com bancos e jogos de mesas novas; novos brinquedos para as crianças e o busto de Santos Dumont totalmente recuperado. A quadra esportiva também foi revitalizada e ganhou novas tabelas de basquete em acrílico.

– Estou muito feliz de estar aqui hoje entregando esta praça completamente revitalizada aos moradores da Japuíba. Peço a todos que cuidem dessa praça como se fossem a casa da gente, pois este é um lugar de convivência, de saúde, esporte e lazer da comunidade – destacou o prefeito Fernando Jordão.

A superintendente explicou que o resultado final do trabalho foi conquistado com o suor de toda a equipe. “Esta praça não representa só beleza, mas é qualidade de vida, é saúde. Agradeço a todos que, de alguma maneira, colaboraram com este momento”, disse Beth Britto.

Desejando que a população faça o bom uso da praça e cuide do espaço, o secretário-executivo de Esporte e Lazer, anunciou uma boa notícia para a comunidade: “Anotem na agenda. Dia 19 de março vamos inaugurar o nosso ginásio poliesportivo, ao lado do Estádio Municipal, no Balneário, que será uma área utilizada para muitas atividades esportivas destinadas à população”, disse.

A entrega da revitalização da Praça Santos Dumont foi acompanhada por secretários do município, os vereadores Kamu, Helinho do Sindicato e Luciana Valverde, e moradores que agradeceram a realização da Prefeitura de Angra.

– Foi a melhor coisa que fizeram para as crianças e também para pessoas de outras idades. Eu não tenho condições de pagar academia e já estou vindo todos os dias aqui na academia ao ar livre da Praça Santos Dumont para me exercitar e cuidar da minha saúde – comentou a dona de casa Rosilene Bosi, que mora há 30 anos na Japuíba.

O evento contou com atividades esportivas, como basquete, ginástica localizada, zumba e capoeira, além de oficina de cachepô e doação de mudas e adubo orgânico.