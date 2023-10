Praças e quadras esportivas de Itatiaia estão sendo reformadas

Itatiaia – As reformas da quadra esportiva do Campo Alegre e da Praça Finlândia, em Penedo foram iniciadas nesta semana pela prefeitura de Itatiaia. Neste bairro também serão revitalizadas a Praça do Jambeiro e a Quadra Esportiva da África. O anúncio foi feito pelo secretário de Obras e Serviços, Altamir Barreto, que juntamente com o prefeito Irineu Nogueira, esteve vistoriando o início das obras.

– Nossa programação é reformar áreas públicas, como praças e quadras esportivas, em diversos bairros de Itatiaia – informa o Secretário.

A Secretaria de Obras adianta ainda que está dando continuidade ao trabalho de construção da Praça da Vila Magnólia, localizada entre as ruas Esmeralda, Bom Jesus Santana e Safira, a primeira área de lazer do bairro. A previsão é de que haja a conclusão dos serviços neste mês de novembro.

– Na Vila Magnólia, o espaço de lazer vai ter paisagismo, mobiliários urbanos, com mesas e bancos, instalação de luminárias, playground com gangorra, escorrega e balanço e instalação de aparelhos voltados para a prática de exercícios físicos. A praça terá ainda passeios atendendo as normas técnicas de acessibilidade – explica Altamir.