Praia do Anil terá mudanças de trânsito neste fim de semana - Diário do Vale

Praia do Anil terá mudanças de trânsito neste fim de semana

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2023, 10:02 horas

Pista de saída da Avenida Ayrton Senna será fechada para o evento Sesc Verão

​Angra dos Reis – Devido a programação do evento Sesc Verão, o trânsito na Praia do Anil será alterado. A pista de saída (lado do mar) da Avenida Ayrton Senna será fechada neste sábado (28), entre 20h e 2h da madrugada. A pista de entrada vai funcionar em mão dupla.

No domingo (29), a mesma pista será fechada das 9h às 18h, seguindo a mesma organização de sábado.

Nos dois dias, ônibus extras serão colocados à disposição da população até as 3h da madrugada. Um fiscal estará no local avaliando a necessidade de mais carros extras.

Agentes de trânsito estarão presentes, orientando os condutores para que o trânsito tenha melhor fluidez.