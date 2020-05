Prazo para ICC assumir definitivamente Hospital das Clínicas termina em maio

Matéria publicada em 12 de Maio de 2020, 11:53 horas

Volta Redonda – O prazo dado pela Justiça para que a direção do Hospital das Clínicas passe a administração da unidade para o ICC (Instituto do Câncer do Ceará) vence em maio. A transição deve estar completa até o dia 20.

A assessoria do HC ainda não confirmou o fim da transição, mas a informação já é do conhecimento de médicos e funcionários da unidade.

Em fevereiro, a Justiça determinou um prazo de 90 dias para a transição ser feita. Na ocasião, a diretora do ICC, Júlia Vieira, reforçou ainda que pretendia manter a equipe que trabalha atualmente no Hospital das Clínicas, incluindo médicos, enfermeiros, equipe de apoio e outros por considerar que o maior valor do Hospital está nas pessoas que trabalham no local.