Matéria publicada em 20 de maio de 2021, 11:29 horas

Angra dos Reis – O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, esteve em Brasília nessa quarta-feira (19) para reivindicar ao presidente dos Correios, Floriano Peixoto, que as agências da empresa, na Vila do Abraão – Ilha Grande, Jacuecanga e Mambucaba, permaneçam abertas. A reunião foi articulada pela deputada federal Soraia Santos.

– Os Correios são muito importantes para estas três regiões, em especial para a Ilha Grande, e eu agradeço a atenção recebida por parte do presidente Floriano Peixoto. A prefeitura fará o que for possível para mantermos estes pontos abertos para atender a população – destacou Fernando Jordão.

Ao ouvir o pedido do prefeito e da deputada, Floriano Peixoto garantiu que estudos serão feitos para análise da viabilidade da manutenção dos postos em Angra dos Reis.

– Os Correios, como uma empresa que é do Brasil, sempre que possível atende as solicitações, analisando-as com muito boa vontade. Entendemos que temos um papel muito grande de integração e social na promoção da dignidade e da valorização da cidadania – frisou Floriano Peixoto, após a informação de que realizaria um estudo.