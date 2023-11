Prefeito e secretários vistoriam obras no Centro de Angra

Angra dos Reis – Acompanhado de secretários municipais, o prefeito Fernando Jordão vistoriou na sexta-feira (17), obras que estão em andamento em Angra: a construção do novo Centro Educacional para Transtorno do Espectro do Autismo (CETEA) e a despoluição da Praia do Anil. Na Praça Amaral Peixoto, Jordão assinou a ordem de serviço para o início da obra do novo quiosque destinado ao lazer dos aposentados.

O primeiro ponto vistoriado pelo prefeito e pelos secretários foi a obra do CETEA, no São Bento. O prédio de dois andares fica em uma área estratégica, na região central, que busca facilitar a locomoção das famílias ao local. O novo centro vai contar com atividades de cunho pedagógico e estimulação de habilidades cognitivas, sensoriais, sociais, comunicacionais e psicomotoras.

– Estamos fazendo o melhor que podemos aqui para que o CETEA possa atender com excelência as pessoas que precisam ser incluídas na sociedade. Em 2021 tínhamos 46 monitores de educação especial no município. Hoje, temos 343, um número muito expressivo. Precisamos melhorar sempre, cada vez mais – afirmou o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti.

O novo prédio do CETEA conta no térreo com um salão comunitário de 90 metros, banheiros, recepção e sala da administração. No segundo pavimento, ficam 12 salas de atendimento, sanitários adaptados para pessoas com deficiência e uma copa.

– É um prédio totalmente reversível, que foi pensado para ter toda a mobilidade possível. Por conta disso, poderemos tirar ou colocar salas, reduzir ou aumentar espaços, o que vai oferecer uma mobilidade muito grande ao prédio, que ainda foi preparado para receber um terceiro andar se for necessário – explica o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Alan Bernardo, ao informar que a obra deve ser concluída em dezembro.

Depois da visita ao CETEA, a comitiva do governo municipal seguiu para a Praça Amaral Peixoto, no Centro. No local foi assinada a ordem de serviço para o início da construção do novo quiosque dos aposentados. O prefeito e os secretários também vistoriaram a área de playground das crianças, que está recebendo piso emborrachado. A secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito, aproveitou para falar sobre o principal diferencial da nova área.

– O diferencial vai ser o conforto maior para os aposentados que utilizam essa área de lazer. O ambiente vai ficar mais ventilado e a sensação térmica mais confortável, porque o teto será mais alto e a cobertura será de telha cerâmica com beiral e forro em madeira – disse a secretária. Segundo ela, a obra deverá terminar até fevereiro de 2024.

Assim que a ordem de serviço foi assinada, a comitiva da Prefeitura de Angra dirigiu-se para a Praia do Anil a fim de visitar o canteiro de obras para a despoluição da praia. O prefeito Jordão e os secretários municipais presentes fizeram questão de examinar os equipamentos e as intervenções que estão sendo feitas no local.

– Acreditamos que essa parte da obra, dependendo das condições climáticas, demore entre 60 e 90 dias para ser finalizada. Estamos fazendo uma estação de tratamento com volume e potência das bombas três vezes maior, de forma que a gente consiga tratar o esgoto com total atendimento à legislação vigente – afirmou Felipe Larrosa, presidente do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto)

– Toda a tubulação que vai levar o esgoto para a estação de tratamento já está devidamente instalada. A despoluição da Praia do Anil é uma obra muito importante para toda a cidade – finalizou o prefeito Fernando Jordão.