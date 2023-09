Prefeito inaugura asfaltamento da rodovia Raimundo Padilha nesta quarta (06)

Barra do Piraí – O prefeito de Barra do Piraí Mário Esteves inaugura nesta quarta-feira (06), as obras de asfaltamento da rodovia Raimundo Padilha, que liga Barra do Piraí a Vargem Alegre. As obras foram feitas em parceria com o Governo do Estado e servem para que a população possa transitar entre o distrito e o município sem a necessidade de passar pelo pedágio da rodovia Lúcio Meira (BR-393).

A entrega das obras está marcado para às 10h30, com uma cerimônia de inauguração da pavimentação asfáltica do trecho que interliga o bairro Cantão à antiga BR Metals. E no dia 14, será entregue a via que vai da fundição até Vargem Alegre.

Serviço:

Inauguração do asfaltamento de um trecho que liga o Cantão à antiga BR Metals.

Dia: 06 de setembro de 2023

Horário: 10h30min

Local: Rodovia Raimundo Padilha