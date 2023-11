Prefeito na Minha Casa: bairro Vila Independência recebem projeto

Barra Mansa – O projeto ‘Prefeito na Minha Casa’ continua com o intuito de aproximar o Executivo dos moradores de Barra Mansa. Durante esta terça-feira (14), Rodrigo Drable e secretários municipais se reuniram na residência do casal Amanda e Robson de Freitas, na região da Vista Bela, no bairro Vila Independência.

Durante cada visita, a equipe da Prefeitura dialoga e escuta atentamente as diferentes demandas apresentadas pela comunidade, propondo soluções eficazes para os problemas. A proximidade permite dar voz a muitos moradores que, por diferentes motivos, não procuram ou não sabem como buscar solução para algum transtorno de sua localidade.

O dono da casa, Robson de Freitas, elogiou a ação da Prefeitura de estar cada vez mais perto da população do município. “É uma grande oportunidade que estamos tendo para receber a comunidade e o prefeito em nossa casa. É gratificante ver como está lotado e dando certo. Só temos a agradecer aos envolvidos”, comentou.

Rodrigo Drable contou que a infraestrutura foi o tema mais levantado pelos moradores. “O bairro Vila Independência é um local alto e, em função disso, ele sofre mais com as chuvas. Vamos aumentar o ritmo de obras de infraestrutura para atender melhor a área”, afirmou o prefeito.

O secretário de Governo, Luiz Furlani, enalteceu a importância dessa terceira ação do Prefeito na Minha Casa. “Qualquer projeto que aproxime o poder público da população, estando perto de sua realidade, é de suma importância para a resolução dos problemas. O prefeito recebe a demanda e eu tento entender um pouco mais, me colocando à disposição e deixando meu contato e minha Secretaria à disposição para aqueles que tenham alguma questão a resolver”, declarou.