Prefeito na Minha Casa: Visita é realizada no bairro Vista Alegre

Barra Mansa – Lançado no mês passado, o projeto Prefeito na Minha Casa está, a cada semana, aproximando ainda mais o Executivo de moradores de diversos bairros de Barra Mansa. Com isso, Rodrigo Drable e os secretários municipais têm contato direto com as comunidades e podem entender melhor seus problemas, apresentando soluções para o que afeta seu dia a dia. No final da tarde desta terça-feira (21), o prefeito esteve na casa dos moradores Leco e Lurdinha, no bairro Vista Alegre. O vereador Pissula também participou da ação.

O morador Adebécio de Souza Pandeló foi um dos ouvidos pelo prefeito e destacou a importância do projeto. “Eu estou achando ótimo a presença do Rodrigo e da sua equipe nas casas dos moradores. A gente se sente ouvido e valorizado. Eles estão atentos e buscando soluções para nossos problemas”, declarou.

O vereador Pissula comentou que o Prefeito na Minha Casa representa uma oportunidade de saber efetivamente o que acontece em diferentes áreas da cidade. “Rodrigo deu um grande passo com esse projeto. Assim que ele começou, eu já pedi que ele viesse à Vista Alegre, porque é uma região grande e demanda uma proximidade tanto do Executivo quanto do Legislativo. A visita permite resolver coisas pequenas que a burocracia do dia a dia não ajuda. O prefeito atende cada morador individualmente e isso é muito importante. Gostaria de agradecer ao Rodrigo e a todos do Executivo por estarem ouvindo nossa população”, disse.

Rodrigo Drable contou que a receptividade do projeto tem sido cada vez melhor e serve de estímulo para continuar apresentando um trabalho sério e direcionado para as especificidades de cada região do município.

– Mais uma semana em que nós comparecemos a uma residência e temos a oportunidade de realizar esse diálogo tão franco e produtivo com nossos moradores. Os assuntos levantados são pertinentes e servem para nortear os trabalhos que devemos iniciar ou intensificar nos bairros. Assim pretendemos seguir, sempre atentos e agindo de forma transparente e eficaz para construir uma cidade melhor para todos – concluiu o prefeito.