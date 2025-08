Prefeitos e TCE preparam evento sobre gestão municipal para 2026

Estado do Rio – O presidente da AEMERJ (Associação Estadual dos Municípios do Rio de Janeiro) e prefeito de Resende, Tande Vieira, se reuniu nesta semana com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Conselheiro Márcio Pacheco, para alinhar projetos conjuntos entre as duas instituições.

O encontro contou com a presença do vice-presidente da AEMERJ e prefeito de Italva, Léo Pelanca, e teve como foco o apoio da associação ao trabalho de orientação e capacitação técnica que vem sendo promovido pelo TCE-RJ junto às prefeituras fluminenses.

Durante a reunião, também foi iniciado o planejamento de um grande evento previsto para o primeiro semestre de 2026, que deverá reunir representantes de diversas cidades para debater temas estratégicos para o desenvolvimento municipal e o fortalecimento da governança no Estado do Rio de Janeiro.

Participaram ainda da agenda os prefeitos Marcelo Batista, de Quissamã, e Geane Vincler, de Cardoso Moreira.