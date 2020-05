Prefeitura adere ferramenta permitindo MP acompanhar finanças do HSJB em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de maio de 2020, 11:02 horas

Volta Redonda – O Ministério Público pode acompanhar as compras e licitações realizadas pelas Organizações Sociais, na gestão dos hospitais da cidade administrados pelas Organizações Sociais, sistema OS.

Através da ferramenta ‘Inova’, o Ministério Público faz o acompanhamento remoto – pro meios eletrônicos – do cumprimento do contrato, processos internos, metas e indicadores da OS, na gestão do Hospital São João Batista.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, destacou que essa é apenas mais uma medida de controle dos investimentos públicos.

“Fomos reconhecidos pelo Tribunal de Contas como a segunda cidade mais transparente do Estado. Isso se deve a medidas como o fortalecimento da Procuradoria Geral; a criação da Controladoria Geral do Município e da Central Geral de Compras; a implantação do Portal de Transparência; além de enviar todos os editais de licitação ao TCE”, destacou o prefeito Samuca Silva.

Segundo o secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, em breve, a medida será estendida a gestão do Hospital do Retiro, também gerida por OS. “Nós já solicitamos ao MP que seja incluída essa gestão na ferramenta, que permite o acompanhamento online de todas as ações. Essa é mais uma ação de acompanhamento, já que o MP, TCE e a Secretaria de Saúde realizam auditorias constantemente nas gestões. Inovamos, inclusive, colocando o Conselho Municipal de Saúde, que é eleito pela sociedade civil, para também acompanhar o cumprimento dos contratos”, disse Alfredo.