Prefeitura amplia vacinação contra a gripe para toda a população em Itatiaia

Itatiaia – O acesso à Campanha de Vacinação contra Influenza foi ampliado para toda a população, em Itatiaia e, não apenas, para o público alvo, como determina o Ministério da Saúde. A medida passou a valer por determinação da prefeitura e passa a atender a todas as faixas etárias. O objetivo da ação é utilizar cerca de 600 doses da vacina que ainda restam nos estoques.

De acordo com o Setor de Imunização, aproximadamente 9.600 pessoas já foram vacinadas no município. Entretanto, dois grupos ainda não atingiram a meta de 95% de imunizados, estabelecida pelo Ministério da Saúde. É o caso dos adultos de 55 a 59 anos, com índice de 71,4% alcançados e das crianças de 2 a 5 anos, com adesão de 82,6%.

— Muitas faixas etárias superaram a meta da campanha estipulada pelo Estado, mas esses grupos específicos ainda não chegaram lá. Ainda precisamos vacinar 300 crianças e 290 adultos desse público-alvo. Faço um apelo para que a população não deixe de comparecer nas unidades para ser imunizada, pois as doses que sobraram tem validade até outubro, podendo ser estendida para dezembro, e depois desse prazo serão descartadas. – declara a coordenadora do Setor de Imunização, Andrea Millen.

Para ser vacinado, basta se dirigir à uma Unidade de Saúde do seu bairro munido de máscara de proteção e carteira de vacinação. A imunização ocorre das 8h às 17h na USF Vila Magnólia, USF Vila Esperança, USF Vila Flórida, USF Campo Alegre I, USF Campo Alegre II, USF Penedo, USF Maromba, UBS Marechal Jardim e na Policlínica Municipal (Centro), e segue até os estoques de doses acabarem ou até a meta das faixas serem atingidas.

A campanha

A primeira fase da campanha de vacinação contra H1N1 teve início no dia 23 de março, tendo como público-alvo as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, independente do tempo de gestação e as puérperas, ou seja, mulheres que tiveram bebês até 45 dias. Na segunda fase da campanha, iniciada no dia 24 de março, os idosos, professores, trabalhadores de saúde e doentes crônicos com receita médica começaram a ser vacinados. No dia 16 de abril, o público-alvo foi ampliado para profissionais das forças de segurança e pacientes com doenças crônicas. A partir do dia 11 de maio, adultos de 55 e 59 anos também passaram a ser imunizados.