Prefeitura apura remoção de animal com vida em local de acidente em Barra do Piraí

Matéria publicada em 18 de setembro de 2020, 09:56 horas

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí vai instaurar um inquérito, nesta sexta-feira (18), para apurar a remoção, ainda com vida, de um dos cavalos envolvidos em um acidente de carro, ocorrido na madrugada dessa quinta (17). A intenção é esclarecer o procedimento e o porquê do Departamento do Bem-Estar Animal, não ter sido acionado antes do transporte do animal.

De acordo com nota emitida pela Assessoria de Imprensa da Prefeitura, o cavalo, antes der ser removido pelo servidor municipal, acionado para o local, deveria passar por avaliação de setores técnicos do governo. O animal foi retirado do local, por volta das 7h30. Na nota o município afirma ter se tratado de “uma operação à revelia, incorreta, sem envolver os setores que deveriam ter sido imediatamente comunicados”.

Ainda de acordo com a nota, o servidor que dirigia a máquina, que retirou o animal do local do acidente, teria agido por ordem da Polícia Militar. A nota termina afirmando que o município é “reconhecidamente uma gestão que deu passos importantes no tocante à causa animal, com total respeito, a prefeitura lamenta ainda que a procedimento tenha se dado de forma incorreta, sem envolver veterinários, secretários, diretores e técnicos que, sem dúvidas, conduziriam a situação de outra maneira”.

Acidente

O acidente, envolvendo dois cavalos, resultou na morte do subtenente reformado da Polícia Militar, Paulo Moraes, mais conhecido como “Paulinho do Pandeiro”, na madrugada dessa quinta-feira (17), em Barra do Piraí.