Prefeitura asfalta avenida na Bocaininha em Barra Mansa

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa iniciou na manhã desta quinta-feira (17), as obras de asfaltamento da Avenida Ministro Amaral Peixoto, na Bocaininha. Em função dos serviços, o tráfego de veículos está sendo feito em meia pista, no sistema ‘Siga e Pare’ e monitorado pela Guarda Municipal.

O comandante da Corporação, Joel Valcir, pede a compreensão dos motoristas que transitam pela via. “Toda obra ocasiona transtornos, mas após concluída, traz grandes benefícios a população. Durante todo o período em que os serviços estiverem sendo executados vamos manter agentes da GM no local a fim de evitar o máximo de problemas possíveis”, destacou.

Joel Valcir afirmou ainda que até o momento não existe previsão para mudanças nos itinerários das linhas de ônibus que passam pela Avenida Ministro Amaral Peixoto, mas solicitou aos motoristas de carros de passeio que utilizem a Via Dutra para acessar o Centro da cidade.

De acordo com o secretário de Manutenção Urbana, Luiz Gonzaga, o cronograma da obra estabelece dois dias para a realização da fresagem da pista no trecho entre o viaduto de acesso a Rodovia Presidente Dutra e as imediações do bairro Jardim Boa Vista. Porém, a conclusão de toda a pavimentação asfáltica deve ocorrer no prazo de pelo menos 30 dias.