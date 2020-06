Prefeitura avança nas tratativas para implantação de uma Deam em Barra Mansa

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 18:54 horas

Serviço funcionará em imóvel da 90ª Delegacia de Polícia, no Centro

Barra Mansa – Visando ampliar a rede de atendimento e segurança à mulher, a Prefeitura de Barra Mansa avança nas tratativas para implantar uma Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) no município. Na manhã desta sexta-feira (26), estiveram no Centro Administrativo Municipal o deputado federal Delegado Antonio Furtado, o delegado da 90ª Delegacia de Polícia, Ronaldo Aparecido Ferreira Brito, o inspetor Alexandre Ribeiro entre outros assessores.

No encontro, foi apresentado o projeto de adequação do imóvel pertencente a Polícia Civil e que abrigará a Deam. Localizado na Rua Pinto Ribeiro, no Centro, o espaço passará por ampliação de salas e estacionamento. O serviço contará com agentes especializados para orientar os munícipes e oferecer um atendimento mais direcionado às mulheres. A corregedoria continuará funcionando no local, no segundo andar. Na ocasião, ficou acordado um novo encontro na próxima terça-feira (30) para seguir com as tratativas.

A prefeitura se mostrou apta e apoiou o projeto de implantação da Deam no município. Barra Mansa já realiza um trabalho efetivo no combate a esse tipo de violência, através da Patrulha da Mulher, um serviço oferecido pela Guarda Municipal desde 2019, que tem como proposta funcionar como um canal direto para denúncias de agressões contra pessoas do sexo feminino. A ação conta com rondas em todos os bairros e distritos com a participação de dois guardas municipais e um policial militar, sendo um agente do sexo feminino. O serviço pode ser acionado pelo WhatsApp (24) 98147-9229 ou pelo telefone de plantão da Guarda Municipal (24) 3028-9339.

O projeto para a implantação da Deam em Barra Mansa também tem a Indicação Legislativa do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, de 8 de agosto de 2019.

O deputado Antonio Furtado apontou a importância da delegacia para o município. “É de fundamental importância que haja uma Deam em Barra Mansa. Já é um pleito antigo meu, por entender que 90ª DP é uma das melhores do estado, mas o número de violência contra a mulher tem aumentado muito. Isso não é um fenômeno do estado, é um fenômeno mundial. O confinamento aflorou esses conflitos, os xingamentos e as agressões. Fico muito feliz com o prefeito Rodrigo Drable em permitir, que o mais breve possível, tenhamos uma delegacia especializada para atender as mulheres. Essa vitória não será só de Barra Mansa, mas também, das outras da região, que poderão se socorrer nessa delegacia”.

O delegado Ronaldo Aparecido Ferreira Brito aponta o cenário de Barra Mansa em relação à violência contra a mulher. “A violência contra a mulher é uma coisa que afeta praticamente todos os lugares do Brasil. Barra Mansa não é diferente. A criação dessa delegacia especializada na cidade viabilizará dar continuidade a um trabalho que já está sendo executado pela 90ª DP. Nós já trabalhamos em conjunto com a rede de apoio da prefeitura, uma coisa que já vem funcionando muito bem nos últimos anos. A vinda da delegacia trará uma especialização na apuração dos casos e, o mais importante, a conscientização da sociedade para que esses crimes não ocorram. E aqueles que ocorrerem, uma rápida resposta por parte da Polícia Civil e a responsabilização dos autores”.

O inspetor Alexandre Ribeiro explica o projeto. “Ele foi criado para que a Deam seja construída no prédio antigo da delegacia. Junto com o deputado Antônio Furtado e com o prefeito Rodrigo, nós estamos nessa campanha para a construção dessa delegacia da mulher. Onde irá trazer muita ajuda para todos, tanto para a 90ª DP, quanto para a sociedade. Vamos aproveitar que o prédio já existe, então, o custo será bem menor”.

No encontro, foi apresentado o projeto de adequação do imóvel pertencente a Polícia Civil e que abrigará a Deam (Foto: Paulo Dimas)