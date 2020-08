Prefeitura combate crescimento desordenado em Angra dos Reis

Matéria publicada em 6 de agosto de 2020, 11:29 horas

Angra dos Reis – As ações para impedir o crescimento desordenado da cidade foram reforçadas nesta quinta-feira, 6. Funcionários do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis, em parceria com os do serviço público, colocaram obstáculos em uma via clandestina descoberta na semana passada, no Morro da Cruz. A abertura de acesso à localidade foi descoberta na quarta-feira (29), em uma ação conjunta entre os policiais militares lotados no Proeis, a equipe de fiscalização do Imaar .

A rua é irregular e foi criada sem autorização e licença ambiental. Para agravar ainda mais a situação uma área, localizada no limite com o Parque Natural Municipal da Mata Atlântica, foi desmatada. O infrator não foi localizado e um inquérito foi aberto para dar continuidade às investigações.

A prefeitura pediu que informações sobre este ou outro crime ambiental sejam denunciadas ao Linha Verde pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido.

Em nota, a prefeitura orienta ainda que interessados em adquirir um terreno ou imóvel devem antes, procurar o Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Rei. “Essa busca de informações evitará problemas, como embargo, multa e até mesmo demolição da construção. O contato com o Imaar pode ser feito pelo telefone (24) 33686418 e pelo e-mail imaar.aspre@angra.rj.gov.br “, afirma a nota.