Prefeitura conclui nesta quarta-feira pavimentação no Santa Rita do Zarur

Matéria publicada em 9 de novembro de 2021, 16:20 horas

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) conclui nesta quarta-feira (10) a pavimentação de um grande trecho da Rua Lambari, no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. Os trabalhos começaram na última semana. Dez funcionários, dois caminhões e um rolo compressor foram utilizados no serviço, que recuperou cerca de 200 metros de pavimentação, devolvendo segurança à via e ao trânsito no local.

Segundo a subsecretária municipal de Infraestrutura, Poliana Gama, após a pavimentação ser concluída, o trânsito será totalmente liberado para o tráfego de veículos e pedestres.

A execução do trabalho na rua foi acompanhada pelo vereador Edson Quinto, que fez reivindicações para a pavimentação acontecer. “Os moradores ficaram satisfeitos, pois a situação da rua melhorou diante do que estava antes”, disse o parlamentar.

A rua é predominantemente residencial. O comércio é constituído por bares, salões de beleza, oficinas de bicicletas e automotivas, brechó, vestuários, material de construção civil, terraplanagem, venda de frutas, verduras, ateliê de doces, entre outras empresas.