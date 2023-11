Prefeitura constrói nova rede de drenagem no bairro Açude II, em Volta Redonda

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda iniciou nesta semana a construção de um novo sistema de drenagem de águas pluviais no bairro Açude II, para melhorar as condições do bairro em dias de chuva.

Os trabalhos acontecem na Rua 7, onde as equipes estão escavando e encaixando as manilhas com 300 milímetros de diâmetro para construir a nova rede de drenagem, que terá 30 metros. Os profissionais contam com o apoio de uma retroescavadeira, guindaste e caminhão.

De acordo com a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, o local apresentava problemas de alagamentos durante temporais, e a obra foi motivada após um pedido de limpeza de bueiros.

“A água não escoava e os moradores pediram apoio da SMI para conter os alagamentos. Ao fazer a limpeza, as equipes perceberam que a rede estava com muitos problemas, manilhas quebradas e entupimentos em diversos pontos. A solução foi refazer a rede”, explicou Poliana.

Drenagem se soma a outras ações preventivas

A melhoria em sistemas de drenagem de água da chuva realizada pela Secretaria de Infraestrutura já beneficiou mais de 45 vias de Volta Redonda, segundo o balanço da SMI referente ao período de janeiro a setembro deste ano. Também foram feitas a limpeza de bueiros em mais de 850 ruas e a dragagem de mais de dez córregos – ações preventivas para o período de fortes chuvas do verão.

Fotos de divulgação.

Secom/PMVR