Prefeitura de Angra avança em obras estruturais na educação - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 16:50 horas

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra segue investindo na estruturação da rede pública municipal de ensino. Uma das ações é a abertura do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Santa Dulce dos Pobres, no Centro.

A unidade, cujas obras estão em fase de finalização, fica na Rua Dona Antônia de Vilhena, 112. O espaço terá estrutura para receber 120 alunos por turno (manhã e tarde), de 0 a 3 anos de idade, com seis salas, refeitório, cozinha, lavanderia, salas de professores e direção.

– A educação é uma das prioridades da Prefeitura. O nosso compromisso tem sido o de oferecer dignidade e condições de estudo e trabalho para nossos alunos e professores. Temos obrigação de dar qualidade aos nossos alunos e professores – disse o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, em recente visita ao espaço.

Outra obra em andamento é o Centro Educacional para Transtorno do Espectro do Autismo, no bairro São Bento, que vai desenvolver atividades voltadas para atender os estudantes com transtornos do espectro autista da UTD/TEA, ampliando as vagas para mais alunos matriculados na rede pública municipal de ensino.

O centro terá na sua organização curricular as matrizes das seguintes habilidades: cognitiva, sensorial, habilidades sociais, comunicação, psicomotora e práticas educativas para uma vida independente (PEVI). O prédio está sendo construído em uma área de 400m², no São Bento, e contará no térreo com uma sala administrativa, refeitório e cozinha; no andar superior, serão 12 salas para atendimentos específicos ao espectro autista. A unidade terá acessibilidade, elevadores e banheiros adaptados.

– Investir na qualificação dos professores e na realização da melhoria da infraestrutura das escolas são algumas das ações que têm sido desenvolvidas pela gestão municipal, na intenção de que a população tenha uma educação de excelência. Muito em breve, a comunidade estudantil vai usufruir destas novas unidades escolares, e estas duas intervenções estruturais importantes fazem parte dos investimentos da Prefeitura na educação, dando mais qualidade ao ensino para nossas crianças e jovens. Isso é investir no futuro da nossa cidade – comentou o secretário de Educação, Paulo Fortunato.