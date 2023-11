Prefeitura de Angra cobra melhorias nos serviços prestados pela Enel

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis vai participar de ação coletiva com outras 30 prefeituras contra a empresa de energia elétrica Enel. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23) pelo prefeito Fernando Jordão, que se reúne na próxima segunda-feira (27) com os prefeitos das outras cidades, em Niterói, para tratar dos detalhes da ação coletiva contra a concessionária. Na quarta-feira (22), a Prefeitura de Angra impetrou ação na Justiça contra a Enel pela má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica na cidade.

– Caso a Enel não melhore o serviço, vamos pedir intervenção federal da Aneel na empresa. Se a Enel se compromete a prestar os serviços, é dever dela entregar o que foi prometido. Não podemos deixar que a empresa traga prejuízos para a população, com serviços precários e longos períodos sem energia elétrica – disse o prefeito Fernando Jordão.

Para melhorar o atendimento em Angra dos Reis, a Procuradoria solicitou que a Enel apresente um cronograma de execução de obras de modernização no prazo de 30 dias. Para reforçar o serviço na Ilha Grande, a Prefeitura também solicita que a empresa tenha um gerador e equipe de prontidão na localidade para casos de falta de luz. Por fim, a Procuradoria requer também que a Enel cumpra a resolução da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que trata do restabelecimento do serviço de energia no prazo máximo de quatro horas. Em caso de descumprimento, a Enel sofrerá multa de R$ 100 mil por dia.

– Para agilizar as melhorias do serviço da Enel em Angra, começaremos a multar a empresa para que os nossos moradores tenham melhores condições em relação ao fornecimento de energia elétrica. Desta forma, o Governo pretende fazer com que a Enel se comprometa de verdade com tudo aquilo combinado em contrato. Situações como essas não podem mais se repetir – afirmou o prefeito.

Apagão no feriado

No feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, vários pontos de Angra ficaram obstruídos e sem luz depois das fortes chuvas que atingiram a cidade na madrugada de domingo (dia 19). Com a falta de luz, as bombas do Serviço Autônomo de Água e Serviço (SAAE) não conseguiram abastecer com água vários bairros da cidade. Um dos locais mais afetados foi Ilha Grande, que ficou sem luz quatro dias consecutivos.

Para garantir o funcionamento do gerador da Vila do Abraão, na Ilha Grande, e assim minimizar os problemas causados pela falta de energia, neste domingo, 19 de novembro, a Prefeitura auxiliou a Enel na logística de transporte de tambores com mais de mil litros de óleo diesel.

As secretarias de Desenvolvimento Regional, Executiva da Ilha Grande e Serviço Público conseguiram uma embarcação e funcionários para trazer os recipientes para serem abastecidos em postos de combustíveis do continente, e serem levados em seguida de volta à Ilha Grande. Como a concessionária de energia não dispunha de equipe no local, também coube à Prefeitura a tarefa de abastecer o gerador.

– Durante o feriado, a Enel não foi capaz de fornecer uma equipe nem equipamentos para que os problemas de falta de luz da Ilha fossem resolvidos. Por causa dessa situação, a Prefeitura teve que agir para atender as necessidades dos moradores da Ilha, caso contrário, ficariam sem o fornecimento de energia, que é de responsabilidade da Enel. Nossas equipes sempre vão estar dispostas para ajudarem a população de Angra, mas não podemos deixar que casos assim se tornem recorrentes e a empresa não cumpra o prometido – finalizou o prefeito.