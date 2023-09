Prefeitura de Angra cobra melhorias nos serviços prestados pela Enel

Angra dos Reis – Com o objetivo de melhorar os serviços prestados pela Enel em Angra dos Reis, a Prefeitura realizou nesta segunda-feira, 11 de setembro, uma reunião na sede da Defesa Civil para debater as principais demandas da empresa na cidade.

A Prefeitura entrará com Ação Civil Pública contra a Enel por conta da falta de manutenção no poste em que o menino Ruan de Castro foi eletrocutado na semana passada (leia mais abaixo). Este foi o principal assunto debatido no encontro, além dos problemas recorrentes no fornecimento de energia elétrica enfrentados pela população de Angra.

Participaram da reunião o prefeito Fernando Jordão; os secretários municipais Alan Bernardo (Obras), Glauco Fonseca (Saúde), André Pimenta (Planejamento), Fábio Jr. (Proteção e Defesa Civil) e Gerusa Guimarães (Comunicação); o controlador-geral, Roberto Peixoto; e o procurador-geral, Erick Halpern.

Por parte da empresa, estiveram presentes a diretora de Relações Institucionais da Enel Rio, Andréia Câmara; o responsável pela empresa no Sul Fluminense, Frederico Saad; e o líder do polo operacional da Enel na região, Josino da Cruz Filho.

CASO RUAN CASTRO

Na última semana, no dia 4 de setembro, Ruan de Castro Carvalho de Barros, de 11 anos, foi eletrocutado em um poste da Enel em frente à obra do Centro de Informações Turísticas, na entrada da cidade. A criança foi atendida pela equipe do Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) e transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, para seguir com o tratamento.

– O acontecimento com o Ruan é inadmissível, sendo fruto de inúmeros erros que a companhia vem causando na cidade de Angra dos Reis. Neste momento, nossa prioridade é a saúde da criança e o atendimento que ela e sua família vêm recebendo por parte da Enel – comentou o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão.

De acordo com a Enel, o menino está sendo atendido em um hospital de referência, com os gastos de hospedagem e transporte da família sendo pagos pela companhia. Além do tratamento físico, estão sendo oferecidos cuidados psicológicos para o menino e seus familiares.

Como forma de representar a família, a advogada do caso esteve presente durante a abertura da reunião para apresentar as principais dúvidas e pedidos dos familiares.

– A Prefeitura de Angra vai continuar cobrando e acompanhando os cuidados com a saúde do Ruan. Após o término de seu tratamento fora da cidade, ele voltará para o município, e a Secretaria de Saúde continuará acompanhando o caso para auxiliar o menino e sua família – afirmou o secretário de saúde, Glauco Fonseca.

ATENDIMENTO EM ANGRA DOS REIS

Outro importante assunto destacado na reunião foi o comprometimento da Enel com o serviço oferecido no município. De acordo com a Prefeitura, existem demandas que devem ser atendidas com urgência, como melhorias nos postes, desburocratização dos serviços e a recorrente queda de energia em algumas localidades.

– Vejo diariamente as dificuldades que os usuários de Angra dos Reis enfrentam com os serviços da Enel. A partir de agora, a empresa deve focar mais nos trabalhos de prevenção para evitar a necessidade de trabalhos de manutenção após alguma avaria ou problema no sistema de energia – comentou o prefeito.

A Enel assegurou que fará contratação direta de funcionários em Angra, sem a necessidade de uma empresa terceirizada. Além disso, será montado um comitê com as Secretarias Municipais para que as demandas possam ser apuradas, encaminhadas e resolvidas de uma maneira mais rápida.