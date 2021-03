Matéria publicada em 9 de março de 2021, 16:40 horas

Evento no Bracuí reunia cerca de mil pessoas, descumprindo os decretos de combate a Covid-19

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra realizou uma grande ação, no domingo, dia 7, para conter uma festa que ocorria no Bracuí, reunindo cerca de mil pessoas, descumprindo os decretos de combate à Covid-19.

Por volta do meio-dia, os agentes da Secretaria Executiva de Segurança Pública receberam a denúncia sobre uma grande aglomeração que acontecia na Estrada do Bracuí. Uma equipe formada também pelo 33°BMP, pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), Vigilância Sanitária e Defesa Civil foi mobilizada para ir ao local.

Chegando lá, foi constatada a presença de, aproximadamente, mil pessoas, sem as medidas de prevenção da Covid-19 como uso de máscara e distanciamento. A força-tarefa ordenou o fim da atividade.

Além de receber multa da Vigilância Sanitária, o responsável pelo evento foi conduzido para a 166° DP para responder pelo artigo 268 do Código Penal, que trata da infração de medida sanitária preventiva.

No município, os moradores podem denunciar os descumprimentos dos decretos em vigor por meio do Disque Denúncia Angra, através do número de telefone 0300 253 1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ, ambos com a garantia do anonimato. A população ainda pode relatar os casos à Vigilância Sanitária pelos números (24) 3377-2742 e (24) 3377-9801, que atendem de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.