Prefeitura de Angra dos Reis redobra cuidados com a população em situação de rua

Acolhimento acontece por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania devido o novocoranovírus

Angra dos Reis – A prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, está redobrando os cuidados com a população em situação de rua para protegê-la do novo coronavírus. Para isso foram implementadas duas novas ações direcionadas às pessoas que ainda não aceitaram o acolhimento: a criação de um alojamento e a oferta de higienização.

Segundo a Secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Célia Jordão, o alojamento fica no bairro Bracuí, próximo ao Centro de Atenção à População em Situação de Rua.

– Solicitei para a Secretaria de Educação o apoio e a disponibilidade da Escola Municipal Áurea Pires da Gama, onde montamos um alojamento para as pessoas que estão em situação de rua que ainda não aceitaram acolhimento e venham a precisar fazer isolamento por suspeita ou confirmação de Covid-19 – explica a secretária, informando que o alojamento tem a capacidade para atender, inicialmente, a 12 pessoas.

A outra ação é a oferta de higienização às pessoas que estão em situação de rua. Em um trabalho conjunto com os profissionais do Consultório na Rua e a TurisAngra, que disponibilizou o espaço para o banho, está sendo possível promover mais uma medida para mitigar a propagação da doença.

– Estamos disponibilizando banho para as pessoas em situação de rua para que possam fazer sua higiene pessoal. O banho está sendo ofertado no banheiro público do Cais de Santa Luzia. As pessoas recebem itens para sua higiene pessoal – destaca Célia Jordão.