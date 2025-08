Prefeitura de Angra e Governo Federal fortalecem parceria após encontro na FLIP

Angra dos Reis – A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, participou de uma agenda estratégica com o ministro da Cultura em exercício, Márcio Tavares, na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP). A reunião, realizada na cidade de Paraty na sexta-feira (1º), teve como principal objetivo o alinhamento entre o município e o Governo Federal para o fortalecimento das políticas culturais em Angra dos Reis.

Acompanhada pelo secretário de Comunicação de Angra dos Reis, William Gama, a secretária reforçou o compromisso da atual gestão em garantir que os recursos previstos pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) sejam efetivamente destinados ao município. Também participaram da reunião, Fabrício Antenor, assessor especial da Secretaria Executiva do MinC; o reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Rafael Almada; e a coordenadora do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC) na Região Sudeste, Fernanda Camargo.

Desde que assumiu a Secretaria de Cultura, em 10 de junho, Marlene Ponciano tem priorizado a reestruturação da pasta e a retomada dos canais de diálogo com o Governo Federal. A agenda em Paraty reforça o compromisso de Angra dos Reis com a política cultural nacional, uma determinação do prefeito Cláudio Ferreti.

“A presença do Ministério da Cultura na FLIP e essa possibilidade de diálogo direto foram fundamentais para demonstrarmos o interesse de Angra em manter-se alinhada às diretrizes do Sistema Nacional de Cultura. Estamos mobilizando todas as instâncias para garantir os investimentos culturais que a população angrense tem direito”, destacou a secretária Marlene Ponciano.

O secretário executivo do Ministério, que atuava como ministro da Cultura em exercício na ocasião, ressaltou que o momento é de reconstrução de pontes e que a prioridade do MinC é fortalecer a presença das políticas culturais em todo o território nacional.