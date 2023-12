Prefeitura de Angra entrega quadra revitalizada e coberta em Monsuaba

Angra dos Reis – Em uma cerimônia realizada nesta quinta-feira (7), foi feita a entrega das obras de revitalização e cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Benedito dos Santos Barbosa, em Monsuaba. A unidade tem 400 alunos, do 6º ao 9º ano.

– Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, meu pai nasceu em Monsuaba e tenho muito carinho pelo bairro. Estamos entregando uma obra importante e em breve voltaremos para entregar a revitalização e cobertura de outra quadra, a da Escola Municipal Raul Pompeia – informou o prefeito Fernando Jordão.

As melhorias foram realizadas pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, e incluíram a instalação de uma estrutura metálica com cobertura, novo piso e reforma dos vestiários e das arquibancadas.

– A quadra, estando pronta, vai propiciar novas atividades, que nós não poderíamos realizar em dias de sol e chuva. Agora os professores podem trabalhar com os alunos de forma diferente, podemos utilizar o espaço para reuniões com os responsáveis. Vamos realizar a formatura do 9º ano usando este novo ambiente. As crianças estão bem felizes, hoje é dia de festa para elas – afirmou Nilson Rodriguez da Costa, diretor da escola.

A entrega das obras contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, e o governador Cláudio Castro. O chefe do Executivo estadual ressaltou a importância de valorizarmos os equipamentos já existentes, demonstrando compromisso com o dinheiro público.

– É muito bacana vermos um equipamento público sendo reentregue, porque muitas vezes quem está à frente só quer fazer obra nova e esquece que tem muita coisa que já está funcionando, e só precisa arrumar para ficar bonito. A quadra está linda e vai ajudar não só o esporte, vai contribuir para a cidadania, integração, desenvolvimento – destacou o governador.

Até o momento, cinco quadras poliesportivas de escolas já foram reformadas e cobertas, outras seis estão com os serviços em andamento e três aguardam material complementar para iniciar ou retomar as obras.