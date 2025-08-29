Prefeitura de Angra leva lazer a idosos e assistidos da rede social

Angra dos Reis – A Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania firmou parceria com os Supermercados Zona Sul e o Shopping Piratas para promover momentos de lazer e integração social a públicos atendidos pela rede socioassistencial do município.

Na tarde de quarta-feira (27), acolhidos da Casa Abrigo, do Centro de Atendimento Psicossocial de Referência (CAPR) e idosos que frequentam os Centros de Convivência da Terceira Idade dos oito CRAS puderam participar de uma sessão de cinema especial, com direito a pipoca, guaraná natural e lanche.

A secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, destacou a relevância da iniciativa.

O lazer também é um direito social. Esse tipo de parceria amplia as oportunidades de convivência, autoestima e bem-estar para os usuários da nossa rede. Estamos muito felizes em contar com empresas comprometidas com a responsabilidade social em Angra – afirmou.

O clima é de emoção a cada sessão, já que para muitos o cinema ainda é uma novidade. O gerente do Supermercados Zona Sul, Mauro Figueiredo, reforçou esse ponto.

“Muitos não têm a oportunidade de assistir a um filme no cinema, e poder proporcionar esse momento é muito especial. O Zona Sul acredita que responsabilidade social é um dos pilares mais importantes para o crescimento coletivo, e retribuir o carinho que Angra nos dá todos os dias é motivo de orgulho para nós”, disse.

No Shopping Piratas, a equipe receber os convidados com carinho a atenção. O superintendente, Jayme Tavares, destacou o significado da ação.

“Para muitos participantes, essa será uma experiência única e inesquecível. O Shopping Piratas é parte da vida de Angra dos Reis e quer estar presente também nas iniciativas que promovem inclusão e cidadania. Receber esses grupos nas sessões de cinema é uma honra para todos nós”, ressaltou.