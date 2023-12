Prefeitura de Angra organiza mutirão de limpeza no Bracuí

Angra dos Reis – Um mutirão de limpeza foi realizado no bairro Bracuí, nesta terça-feira (12). A ação contou com mais de 100 profissionais de várias Secretarias da Prefeitura de Angra dos Reis, incluindo as de Desenvolvimento Regional, Educação, Juventude e Inovação, Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, além do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

– Depois do trabalho para o restabelecimento da água no bairro, com a instalação de uma nova adutora, as ruas e as casas do Bracuí serão lavadas numa ação que vai contar com várias secretarias municipais, amanhã, para que as pessoas comecem a voltar para a normalidade – explicou o prefeito Fernando Jordão.

A ação foi definida após visita do prefeito, da deputada estadual Célia Jordão e da secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes, aos moradores da região. Representantes dos Governos Municipal e Estatual, além de vereadores, também participaram da vistoria, que passou pelos abrigos na Escola Municipal Prefeito José Luiz Ribeiro Reseck, na Escola Cívico-Militar Remo Baral e no CEMEI Sérgio Louzada, todos no Frade.

– Estamos fazendo todos os esforços para não faltar insumos como colchões, kit higiênicos e de limpeza e cestas básicas à população. Também vale citar o Cartão Recomeçar, que dará apoio ao cidadão – informou a secretária Rosângela Gomes.

Após a visita aos abrigos, a comitiva seguiu para o CEMEI Júlia Moreira da Silva, no Bracuí, onde está sendo feito o cadastramento dos moradores que tiveram perdas com as chuvas. No local, também estão sendo fornecidos donativos, como kits com alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza.

A partir do cadastro, que poderá ser feito durante o mês de dezembro, a população que sofreu com as inundações poderá ter acesso ao Cartão Recomeçar, no valor de R$ 3 mil, para a compra de materiais de construção, mobiliário e eletrodomésticos.

Estado oferece apoio para obras no Bracuí

Também nesta terça-feira, Angra recebeu, na sede da Defesa Civil, a visita do subsecretário de Projetos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Raul Fanzeres. Ele participou de uma reunião com os secretários de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, e o de Obras e Infraestrutura Pública, Alan Bernardo, para discutir a ajuda que o Governo Estadual vai oferecer ao município na área de infraestrutura.

– Inicialmente, vamos enquadrar as intervenções no programa Governo Presente nas Cidades. A Prefeitura vai nos encaminhar alguns estudos para facilitar a contratação das obras – disse Fanzeres.

O secretário de Governo de Angra ressaltou a parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, assim como ocorreu após as chuvas que atingiram a cidade em abril de 2022.

– Essa reunião nos deixou bastante otimistas, como foi em 2022, quando fizemos um trabalho em conjunto na Ribeira e em Monsuaba. A Secretaria de Obras do município fez um levantamento muito claro das necessidades e, juntamente com o Estado, vamos avançar bastante para reconstituir as condições de acesso no Bracuí – afirmou Ferreti.

Após a reunião, o representante do Estado e o secretário municipal Alan Bernardo foram realizar vistorias no Bracuí. O ponto mais crítico fica na Estrada Beira-Rio, onde praticamente um quilômetro de via desapareceu após mudança no curso do rio. A Prefeitura vai abrir provisoriamente uma variante para não deixar os moradores ilhados, mas a ideia é que o Estado construa um enrocamento para evitar que haja mais deslizamentos na margem.

Outro local que precisa de uma atenção mais imediata e que também será inserido na contratação do Estado é um enrocamento na margem do rio próximo à estação de bombeamento do SAAE, na Estrada do Quilombo, na Santa Rita 1.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, também está trabalhando para reestabelecer o acesso em alguns locais onde pontes foram destruídas pela força das águas. Na Estrada do Quilombo, uma ponte teve as cabeceiras arrancadas, mas, após a vistoria de engenheiros, já foi reaberta ao tráfego de veículos.

Outras três pontes (duas na Estrada Beira-Rio e uma no Embu) serão refeitas de forma provisória, com galerias pré-moldadas, com previsão de conclusão para os próximos dias. A intenção da Prefeitura é que a reconstrução das pontes seja feita pelo Governo do estado.

Prefeitura atua para minimizar as consequências da chuva

O SAAE trabalhou durante toda segunda-feira (11) na reconstrução da adutora que abastece a região do Bracuí e no reparo da Barragem Carlos Borges, que alimenta a parte alta do Frade. Os serviços foram concluídos no final do dia. A previsão é que em 48 horas o fornecimento de água seja normalizado.

No momento, há 399 pessoas em três abrigos disponibilizados pelo município no Frade: Escola Municipal Prefeito José Luiz Ribeiro Reseck, Escola Cívico-Militar Remo Baral e CEMEI Sérgio Louzada.

O CEMEI acolhe exclusivamente 22 idosos que vieram do asilo privado que foi inundado. Outros três idosos seguem em observação no Hospital Municipal da Japuíba.

Doações

As doações devem ser feitas das 9h às 17h, no Arquivo Central da Prefeitura (Alameda Coronel Otávio Brasil, 253-B, Balneário) e no Centro de Referência em Assistência Social/CRAS do Frade (Rua Silva Travassos, 288). A centralização nesses dois locais tem o objetivo de agilizar a separação dos produtos doados, a montagem dos kits e a entrega às pessoas que precisam de ajuda.

No momento, os itens mais necessários são: água potável, alimentos não perecíveis, lençóis e toalhas de banho, produtos de higiene pessoal, material de limpeza e ração para pets. Por enquanto, não há mais a necessidade de doação de roupas.

Prefeitura cadastra população afetada pela chuva

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania de Angra dos Reis está cadastrando as famílias afetadas pela forte chuva que atingiu o bairro do Bracuí. Para se cadastrar, basta a família atingida pela chuva se dirigir até o Cemei Júlia Moreira Da Silva, no Bracuí, e preencher a ficha.

Todo o processo é feito com o auxílio de profissionais da Prefeitura de Angra. O cadastro poderá ser feito até esta sexta-feira, 15 de dezembro, das 9h às 18h.

Além de permitir a retirada dos kits de limpeza, kits higiênicos e cestas básicas, o cadastro servirá como base de dados para que o Governo Estadual faça a apuração de quem estará apto a receber o Cartão Recomeçar.

O Cartão Recomeçar é um benefício pago pelo Governo Estadual, no valor de R$ 3 mil (parcela única), à população de baixa renda atingida por desastres naturais decorrentes de enchentes, deslizamentos, desabamentos e incêndios. O valor é destinado à compra de materiais de construção, eletrodomésticos da linha branca e móveis.