Prefeitura de Angra promove capacitação em concessões e PPPs

Angra dos Reis – A Secretaria de Planejamento e Gestão de Angra dos Reis promoveu, durante o mês de julho, uma capacitação em concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs), voltada a servidores de seis secretarias municipais. O objetivo foi ampliar o conhecimento técnico e estratégico das equipes sobre o ciclo de vida de projetos de infraestrutura, desde a fase de planejamento até a execução contratual.

Com carga horária total de 40 horas, a formação contou com aulas online gravadas, encontros virtuais ao vivo e módulos presenciais realizados no Centro Cultural Theóphilo Massad (CCTM) e no Centro de Estudos Ambientais (CEA). Ao todo, participaram 20 servidores de áreas estratégicas como Secretaria de Planejamento e Gestão, Parcerias, Procuradoria Geral do Município, Infraestrutura, Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (IMAAR) e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

A capacitação foi ministrada pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), instituição pioneira e referência nacional e internacional na área, responsável pelo MBA em PPPs e concessões que forma especialistas reconhecidos em todo o país.

“Nossa expectativa é ampliar essa capacitação para servidores de outras áreas, fortalecendo uma cultura de excelência na gestão de parcerias público-privadas e concessões no município. Esse conhecimento adquirido será aplicado diretamente em iniciativas como os projetos Parque da Chácara e Angra Turismo Histórico, aprimorando a capacidade técnica da administração para estruturar, implementar e acompanhar contratos de forma eficiente, com o objetivo de garantir maior retorno e qualidade nos serviços prestados à população”, afirmou o secretário de Planejamento e Gestão, André Pimenta.

O conteúdo foi dividido em cinco módulos, abrangendo os temas Aspectos Estratégicos das PPPs e Concessões; Planejamento de Programas e Projetos; Estruturação de Projetos; Regulação e Execução Contratual; e Bootcamp de Encerramento. Todos os participantes receberam certificado ao término do curso.

“A participação nessa formação foi extremamente enriquecedora. Tivemos a oportunidade de aprofundar nossos conhecimentos sobre o ciclo completo das concessões e PPPs, desde a concepção até a gestão dos contratos. Esse tipo de capacitação nos prepara para atuar de forma mais técnica e estratégica, garantindo que os projetos de infraestrutura do município sejam planejados e executados com mais eficiência, segurança jurídica e foco no interesse público”, comentou a servidora Bárbara Di Sarli.