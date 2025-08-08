sexta-feira, 8 agosto 2025
Fale conosco

Prefeitura de Angra promove capacitação em concessões e PPPs

Programa de 40 horas realizado pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) formou 20 servidores de seis secretarias

by alice couto

Foto: Divulgação

Angra dos Reis – A Secretaria de Planejamento e Gestão de Angra dos Reis promoveu, durante o mês de julho, uma capacitação em concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs), voltada a servidores de seis secretarias municipais. O objetivo foi ampliar o conhecimento técnico e estratégico das equipes sobre o ciclo de vida de projetos de infraestrutura, desde a fase de planejamento até a execução contratual.

Com carga horária total de 40 horas, a formação contou com aulas online gravadas, encontros virtuais ao vivo e módulos presenciais realizados no Centro Cultural Theóphilo Massad (CCTM) e no Centro de Estudos Ambientais (CEA). Ao todo, participaram 20 servidores de áreas estratégicas como Secretaria de Planejamento e Gestão, Parcerias, Procuradoria Geral do Município, Infraestrutura, Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (IMAAR) e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

A capacitação foi ministrada pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), instituição pioneira e referência nacional e internacional na área, responsável pelo MBA em PPPs e concessões que forma especialistas reconhecidos em todo o país.

“Nossa expectativa é ampliar essa capacitação para servidores de outras áreas, fortalecendo uma cultura de excelência na gestão de parcerias público-privadas e concessões no município. Esse conhecimento adquirido será aplicado diretamente em iniciativas como os projetos Parque da Chácara e Angra Turismo Histórico, aprimorando a capacidade técnica da administração para estruturar, implementar e acompanhar contratos de forma eficiente, com o objetivo de garantir maior retorno e qualidade nos serviços prestados à população”, afirmou o secretário de Planejamento e Gestão, André Pimenta.

O conteúdo foi dividido em cinco módulos, abrangendo os temas Aspectos Estratégicos das PPPs e Concessões; Planejamento de Programas e Projetos; Estruturação de Projetos; Regulação e Execução Contratual; e Bootcamp de Encerramento. Todos os participantes receberam certificado ao término do curso.

“A participação nessa formação foi extremamente enriquecedora. Tivemos a oportunidade de aprofundar nossos conhecimentos sobre o ciclo completo das concessões e PPPs, desde a concepção até a gestão dos contratos. Esse tipo de capacitação nos prepara para atuar de forma mais técnica e estratégica, garantindo que os projetos de infraestrutura do município sejam planejados e executados com mais eficiência, segurança jurídica e foco no interesse público”, comentou a servidora Bárbara Di Sarli.

Você também pode gostar

Rio e Niterói apresentam candidatura a sede do...

Senado analisa 63 vetos à Lei Geral do...

Grave acidente na Dutra deixa uma pessoa ferida...

Rio+Saneamento leva atendimento itinerante a Piraí neste sábado

CPF será adotado como número único no SUS...

Feira de adoção, corrida e shows agitam fim...

Projeto Conexão Graffiti une jovens artistas de Volta...

Volta Redonda promove capacitação com tema Povo e...

Volta Redonda recebe a 31ª edição do maior...

Procon de BM dá dicas para evitar problemas...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996