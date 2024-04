Prefeitura de Barra do Piraí inaugura Espaço da Primeira Infância

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí inaugura o Espaço da Primeira Infância Maria das Graças dos Santos, nesta segunda-feira (1), às 14h. Localizado nas dependências do Jardim de Infância General Olívio Vieira Filho, em Vargem Alegre, o espaço é dedicado especialmente às crianças, oferecendo um ambiente acolhedor e pensado para atender às necessidades dos pequenos pacientes.

Além disso, o Espaço da Primeira Infância contará com atividades lúdicas e recreativas, promovendo o desenvolvimento e o bem-estar dos pequenos durante o período de internação.

O nome do espaço, Maria das Graças dos Santos, é uma homenagem a uma figura emblemática da comunidade local conhecida por seu trabalho dedicado às crianças e às famílias mais necessitadas. A inauguração contará com a presença de autoridades municipais, profissionais de saúde e membros da comunidade, que celebrarão este importante passo em direção ao cuidado integral da infância no município de Barra do Piraí.