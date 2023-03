Prefeitura de Barra do Piraí promove atividades sobre saúde feminina - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de março de 2023, 12:27 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Saúde de Barra do Piraí promoveu uma série de atividades nos postos espalhados pelo município durante o mês da mulher. Somente nessa semana, no maior distrito da cidade, Califórnia, foram assistidas mais de 500 pessoas em diferentes ações preventivas.

Dentre as atividades, a Secretaria promoveu orientações e realização do exame citopatológico para a prevenção do câncer no colo do útero, além de solicitação de mamografias e ultrassonografia. Também houve palestra direcionada à prevenção da gravidez na adolescência.

Nas ações amplas para ambos os sexos, foram ofertados testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissível (IST). Para o secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, a proposta de descentralizar atividades, que estavam sendo desenvolvidas nos postos do primeiro distrito, tem sido fundamental para a prevenção. “Temos que mudar a cultura pela procura apenas pelos hospitais. Mas, para que isso ocorra, é preciso investir nos postos de saúde das áreas urbanas e dos distritos. Assim, a população se sentirá assistida e acolhida. Trabalhar a prevenção é fundamental para evitar complicações lá na ponta”, afirmou.

Já o prefeito Mario Esteves destacou que o mês das mulheres acaba levando os homens a pensarem na própria saúde. “As mulheres são mais preocupadas com essa questão. Os postos de saúde, realizando essas ações, mostram que os investimentos na prevenção podem ajudar na cura e numa possível internação por falta de um cuidado”, concluiu.