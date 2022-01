Prefeitura de Barra do Piraí promove mutirão de vacinação contra a Covid-19 no sábado

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2022, 16:10 horas

Barra do Piraí- A Secretaria municipal de Saúde de Barra do Piraí promove, na manhã deste sábado, dia 22, mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19, no Albert Sabin.

A ação estará disponível para a imunização em primeira, segunda e terceira doses, a partir dos 18 anos!

A secretaria de saúde informa que as pessoas que comparecerem ao mutirão deverão levar os documentos de identificação, o comprovante de residência e o Cartão SUS. Se tomou a primeira dose, leve o Cartão de Vacinação.