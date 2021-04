Prefeitura de Barra Mansa apura denúncia em vacinação contra Covid-19

Matéria publicada em 8 de abril de 2021, 18:37 horas

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa está apurando uma denúncia sobre uma técnica de enfermagem que supostamente teria substituído a seringa durante a vacinação contra a Covid-19 em sistema drive-thru, na última sexta-feira (2). A Secretaria de Saúde já acionou a empresa terceirizada responsável pela profissional, que foi imediatamente afastada.

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, destaca que a ação questionada está dentro do que determina as normas técnicas. “Faz parte do protocolo de qualquer vacinação o ato de aspirar o líquido e guardar o frasco imediatamente. Esse é o procedimento que garante que o imunizante não perderá a validade. A vacina contra a Covid-19 não pode ficar em temperatura ambiente, ela precisa ficar acondicionada em uma temperatura de 8 ºC. A técnica aspirou, mostrou para o munícipe que o imunizante foi aspirado, em seguida ela precisa voltar o frasco para a caixa térmica. O procedimento adotado pela técnica de enfermagem foi o correto, mas para garantir total transparência e lisura, estamos apurando os fatos”.

Dr. Sérgio Gomes também reiterou a importância de a população participar ativamente da vacinação e fiscalizar a aplicação das doses. “As pessoas têm que continuar filmando, olhando o procedimento e ponto final”.

A Secretaria de Saúde aponta que a técnica de enfermagem tem um bom histórico de prestação de serviços, assim como também é referência em sua área de atuação.

O prefeito Rodrigo Drable transmitiu uma live nas redes sociais para esclarecer a situação. Ao lado do secretário de Saúde e com a Marlene Fialho, enfermeira e coordenadora da imunização em Barra Mansa.

O prefeito explicou, com detalhes, sobre o fato: “Eu quero explicar exatamente o que é aquilo ali. A vacina tem uma caixa térmica e tem um termômetro, que mede a temperatura interna da caixa. O imunizante tem que ficar em até 8°C. Então, de vez em quando as pessoas me veem lá correndo, eu vou vendo as caixas e peço para trocar o gelo. A Marlene faz isso sempre, a gente fica sempre de olho, porque não pode passar dos 8°C, e a caixa é aberta toda hora, então, é natural que a temperatura vá se elevando. E aí tem um gelo reciclável, um gelox, que ele é substituído à medida que ele vai descongelando é preciso botar outro para garantir a temperatura”, disse.

Ele afirmou ainda que quando a enfermeira pega a ampola e ela aspira a vacina, ela tem que imediatamente guardar a ampola de volta na caixa.

– A recomendação que a gente dá, isso não é uma norma técnica mas é uma recomendação que nós fizemos aqui em Barra Mansa, é que ela abra a tampa e que ela fique com a vacina em uma mão e a ampola na outra para quando colocar a ampola na caixa, não gerar dúvidas. A enfermeira cometeu um equívoco de segurar a ampola e a vacina em uma única mão e foi com a mão na caixa. Isso fez com que as pessoas pensassem ou ficassem com dúvidas de que trocou as vacinas. Algumas coisas são importantes para deixar claro: depois de aspirar a vacina, ela não pode ficar muito tempo na seringa porque ela perde o efeito. Não tem porque alguém tentar, como algumas pessoas sugeriram, guardar a vacina para vacinar alguém depois isso não funciona. Segundo que ela tem que guardar aquela ampola de volta porque se tiver alguma dose ali dentro, porque a ampola vem com 10 doses, e se ela não guarda, a temperatura vai subir e ela perde a vacina – disse.

Barra Mansa tem um histórico de sucesso na vacinação contra a Covid-19, sendo modelo para outros municípios. As ações de imunização vêm acontecendo diariamente, sem nenhuma intercorrência e todos os profissionais envolvidos seguem rigorosamente os protocolos determinados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). O município já vacinou 25.711 pessoas e aplicou 32.127 doses da vacina.