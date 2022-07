Prefeitura de Barra Mansa avança com as obras da creche do Nova Esperança

Matéria publicada em 6 de julho de 2022, 10:46 horas

Nesta semana, o muro de contenção da unidade será concluído e instalação da rede elétrica já está avançada

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa avança com as obras de construção da Creche Armando Raymundo, na Rua Antônio Silva Reis, no bairro Nova Esperança. Os secretários municipais de Educação, Marcus Barros, e de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, acompanharam o andamento dos trabalhos, que seguem em várias frentes. Nesta semana, o muro de contenção da unidade será concluído e instalação da rede elétrica já está avançada.

“Ao todo são 515,5 m² de obras no local, orçadas em cerca de R$1,675 milhão. A creche terá capacidade de acolher 120 crianças, que serão divididas em faixas etárias em quatro salas de aula. Além disso, a unidade terá salas de atividades, duas áreas solares, refeitório, sala de professores, vestiários, jardim, cozinha e parquinho”, explicou Eros dos Santos.

As obras foram iniciadas em fevereiro de 2022 e até o fim do ano devem ser concluídas. “A creche seguirá os padrões estruturais estabelecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com atendimento a 120 crianças com idade de zero a três anos”, explicou Marcus Barros.

Desde o início do mandato do governo Rodrigo Drable, Barra Mansa ganhou quatro novas creches. Outras duas estão em construção e mais novidades estão por vir.