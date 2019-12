Prefeitura de Barra Mansa busca junto ao Estado solução para falta de inseticidas 

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2019, 16:31 horas

Barra Mansa – Com a chegada do verão o clima esquenta e consequentemente ocorrem pancadas de chuva. Esta alternância entre calor e temporais aumenta a proliferação de vetores como pernilongos e aedes aegypti, o mosquito da dengue. Para prevenir a entrada destes mosquitos nas residências e estabelecimentos, faz-se o uso de inseticidas lançados ao ar por meio de veículos que percorrem os bairros, popularmente conhecidos como ‘fumacê’. Contudo, o Malathion, produto responsável por este combate está em déficit e há um desabastecimento no estoque fornecido pelo governo federal. A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, está preocupada com a ausência do inseticida e já encaminhou um ofício a Secretaria de Saúde do Estado requisitando uma solução.

O secretário de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, destacou a importância de um retorno para ter resultados na ação contra os mosquitos. “O verão é um período onde é necessário haver uma alternativa para combater os problemas que surgem. Nesta época acontece a proliferação de vetores que se instalam nas residências das pessoas e aumenta a chance de levar doenças aos munícipes. Atentos a este fato, buscamos junto a Secretaria de Saúde estadual uma solução para a falta de inseticidas”, informou.

O coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental, Antônio Marcos, pontuou ser essencial a disponibilização do produto nos municípios. “Este inseticida é uma ferramenta para combater os vetores na forma adulta. A Secretaria de Saúde de Barra Mansa está preocupada com o não fornecimento ou a formulação de outro inseticida para o município não ficar descoberto”.

Antônio Marcos ressaltou ainda o empenho do secretário de Saúde Sérgio Gomes para resolver a situação. “O secretário de Saúde está procurando uma solução junto à secretaria de Saúde do Estado para definir o problema devido à urgência da temporada de verão”, concluiu.

Funcionalidade do Malathion

O inseticida Malathion tem sua aplicabilidade na eliminação da fase adulta do mosquito, através do lançamento do produto na atmosfera, com um equipamento acoplado no veículo, conhecido como ‘carro fumacê’. A falta do inseticida em estoque pode gerar prejuízos no combate ao vetor, principalmente em municípios afetados por epidemia de dengue.