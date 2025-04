Prefeitura de Barra Mansa decreta ponto facultativo no dia 2 de maio

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima sexta-feira (2), em virtude do feriado nacional do Dia do Trabalhador, comemorado nesta quinta-feira (1). Durante o recesso prolongado, os serviços essenciais seguirão funcionando em regime de plantão para garantir o atendimento à população.