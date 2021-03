Matéria publicada em 8 de março de 2021, 18:22 horas

Campanha #ELASFAZEMADIFERENÇA é lançada por Rodrigo Drable

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa realizou diversas atividades nesta segunda-feira (08), em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Logo no hall do Centro Administrativo, as servidoras e colaboradoras foram carinhosamente recepcionadas pela Big Band do Projeto Música nas Escolas.

Diversos cafés da manhã foram organizados por setores. No gabinete do executivo, o prefeito Rodrigo Drable lançou a campanha publicitária #ELASFAZEMADIFERENÇA, com foco na atuação e reconhecimento ao trabalho realizado pelas profissionais de saúde feminina que estão na linha de frente de combate à Covid-19. No evento, ele ressaltou a importância das mulheres.

– Quero aproveitar o dia de hoje para ressaltar a importância das mulheres, porque é fácil para o homem se dedicar, brigar, enfrentar. Eu penso na mulher que cuida dos filhos, deveres da casa, ser tão boa quanto ou até melhor que o homem. Realmente penso que esse dia não deveria ser comemorado, enquanto tiver necessidade de comemorarmos esta data é porque ainda existe um paradigma. O ideal é que chegue o dia em que, com as práticas do cotidiano, não seja mais necessário fazer essa reflexão. Mas até lá, precisamos fazer a nossa parte e reconhecer o quanto as mulheres são importantes – ressaltou.

A vice-prefeita, professora Fátima Lima, percorreu todos os setores administrativos e, em nome do prefeito Rodrigo, parabenizou as mulheres, e comentou sobre a data. “O dia hoje é especial, é nosso. Quero agradecer a todas que fazem parte da nossa gestão. Nestes tempos difíceis, que já dura cerca de um ano, nós, mulheres, tivemos que buscar a superação. Muitas tiveram que abandonar seus serviços para cuidar dos filhos, outras buscaram empreender porque os maridos perderam o emprego e essa era a maneira de obter renda para o sustento da família. As mulheres da Secretaria de Assistência Social não pararam em nenhum momento. As Guardas Municipais permaneceram nas ruas, atuando nas barreiras e fiscalização. Na saúde, quero destacar, que neste tempo pesado, as mulheres estão tendo que superar o medo, a dor e o luto. As lágrimas caíam, mas vocês estavam lá, presentes para atender aos pacientes”.

#ELASFAZEMADIFERENÇA

A peça produzida para veicular nas redes sociais tem a participação da enfermeira Priscila Dotta e da técnica Joelma Lopes, ambas do Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, além da enfermeira Elaine dos Santos, do PSF do Loteamento Sofia, da enfermeira Kelly Oliveira, da Clínica da Família da Vista Alegre e da enfermeira Marcelly Barros, do Hospital da Mulher. No vídeo elas relatam as dificuldades para superar o medo de se contaminarem e levar o vírus para os familiares e, ao mesmo tempo, se manterem fortes diante dos pacientes acometidos pela doença.

Também falam do momento em que a vacina chegou ao município e toda representação de vida que o antígeno traz para a população. “A gente não sabia ao certo com o que estava lidando e teve que aprender a lidar com esse vírus invisível. A chegada da vacina foi magnífica. Nosso desafio agora, é tão logo seja possível, imunizar toda a população”, relataram.