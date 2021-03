Prefeitura de Barra Mansa realiza encontro com as ‘Mulheres do Campo’

Matéria publicada em 18 de março de 2021, 10:32 horas

Barra Mansa – Em comemoração ao Mês da Mulher, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, realizará nesta sexta-feira (19), de 8 às 12 horas, um encontro com as mulheres do campo com o tema: Elas Produzem. Com vasta programação e diversidade nas atividades, o encontro abordará assuntos voltados à aposentadoria rural, salário maternidade, reforma da previdência, previdência rural e LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social).

O evento contará com a presença de personalidades como a vice-prefeita da cidade, Fátima Lima, o secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto Carvalho, o Beleza, a presidente da OAB Mulher de Barra Mansa, Cleicione Nascimento, e a presidente da Comissão de Igualdade Racial e Intolerância Religiosa, Francyne Lima, que irão palestrar acerca do tema, trazendo informações que visam orientar o público feminino sobre seus direitos.