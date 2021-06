Prefeitura de Barra Mansa realiza Live sobre Geografia da Infância

Barra Mansa – A Secretaria de Educação, realiza neste mês o programa “Barra Mansa Rede de Dialogo (RE)formadores para práticas (TRANS)formadoras”. Os encontros são voltados para profissionais da rede pública de ensino e, devido à pandemia, são promovidos através do canal Do Aprender ao Ensinar, no Youtube, sempre às 19h. Nesta quarta-feira (16), o tema será “Geografia da Infância: Pensar nos espaços da Educação infantil”, ministrado por Valmir dos Santos, professor de Educação Infantil e mestrando em Educação na linha de estudos sobre Infâncias UFRGS..

A assessora da Educação Infantil, Monique Meirelles, explicou a iniciativa: “O programa Barra Mansa Rede de Diálogos (RE)formadores nasce com o intuito de aproximar o chão das escolas públicas com as pesquisas que emergem delas. As conversas transitarão entre as escolas e universidades públicas. É uma rede de diálogos que quebra barreiras entre segmentos. O processo educativo é um contínuo reorganizar, reconstruir e transformar”.

O Programa teve início no dia 02 de junho, com o assunto “Por uma Educação Esco(LAR)”, realizado pela professoras Carla Giovana e Monique Meirelles. No último dia 09 foi debatido o tema “Tempo de Escutar Crianças: Urgência e Prioridade”, com a professora Adriana Friedman, doutora em Antropologia pela PUCSP, mestre em Educação pela UNICAMP e pedagoga pela USP.

O calendário segue no dia 23, com o diálogo “O Papel da Educação Infantil no Processo de Apropriação da Leitura e da Escrita Pelas Crianças”, com a Mônica Correia, e no dia 30, Olga Egas apresenta “O Que Cabe na Mala da Professora?”.

Para assistir e acompanhar basta acessar o canal Do Aprender ao Ensinar, da Secretaria Municipal de Educação, através do link.

https://www.youtube.com/c/DoAprenderaoEnsinarSMEBarraMansa/videos