Matéria publicada em 16 de abril de 2021, 17:34 horas

Barra Mansa – Para garantir o direito à gratuidade no transporte coletivo urbano durante tratamentos médicos de pessoas com deficiência ou doença crônica, a Prefeitura de Barra Mansa realizou nesta sexta-feira (16) a perícia médica de 120 beneficiários do Programa Passe Livre. Os exames foram realizados no Centro do Idoso, no Ano Bom, e contou com o atendimento de uma equipe multidisciplinar formada por psicólogo, assistente social e médico.

A ação aconteceu por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos com atendimento da equipe da Saúde. Após o resultado positivo, o laudo é enviado ao Sindpass para a confecção do passe livre.

Podem participar do programa pessoas que precisam de acompanhamento e tratamento contínuo, como deficiências física, auditiva, visual, intelectual, múltipla ou com transtorno do espectro do autismo (TEA) e doenças crônicas, como aids, tuberculose e câncer. Em alguns casos, é fornecido o auxílio para um acompanhante.

A agente da Secretaria de Assistência Social, Marcia Estrella, falou sobre a necessidade de garantir o auxílio neste momento. “O prefeito Rodrigo Drable e o secretário de Assistência Social J. Chagas solicitaram essa ação nesse momento delicado da pandemia, porque sabemos a importância desse auxílio para essas pessoas que precisam de tratamento. Por isso, preparamos o espaço para garantir o cumprimento do protocolo contra a Covid-19”.

Após os exames, os munícipes puderam se servir em uma mesa de um café da manhã oferecida em parceria com a Câmara Municipal.

Para ter o benefício, a pessoa com deficiência deve procurar a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, com o original e cópia do Laudo Médico que ateste a deficiência e o grau de comprometimento da mesma, cópia da identidade ou certidão de nascimento, uma foto colorida 3×4 recente e comprovante de residência atualizado do beneficiado ou do responsável legal.

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos fica na Rua Oscar da Silva Marins, nº 155, no Centro. Mais informações pelos telefones 3322-8098 e 3322-8436.